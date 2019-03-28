الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على ارتفاع وسط تركيز على محادثات التجارة

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مدعومة بمكاسب في قطاعات التكنولوجيا والإنفاق الاستهلاكي، بينما يرقب المستثمرون مزيدا من التفاصيل عن سير التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 67.73 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة ليصل إلى 25693.32 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.03 نقطة أو 0.14 بالمئة مسجلا 2809.40 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 16.69 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 7660.07 نقطة.