"هيئة الاتصالات" توجه الشركات لمضاعفة الإفصاح عن مزايا الباقات المقدمة

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم شركات الاتصالات في المملكة بمضاعفة آليات الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين. بما يضمن التعريف بها وفق الشروط والمحددات التي وضعتها الهيئة. وأكد الدكتور محمد التميمي نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة على أن هذا التوجيه يعكس التزام الهيئة بتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مناسبة قبل الاشتراك بأي باقة لدى شركات الاتصالات. لافتا في هذا السياق إلى أن الهيئة ستلزم شركات الاتصالات بمضاعفة آليات الإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بالباقات.

ومن أمثلة الخصائص والمزايا التي صدر التوجيه بخصوصها (المزايا الإضافية والاستثناءات التي تضاف أو تستثنى من الخدمات الأساسية المقدمة في الباقة تحديد الفترة الزمنية التي يرتبط خلالها العميل بالباقة مقابل الحصول على الخدمة أو المنتج توضيح حد الاستخدام اليومي للبيانات (بالجيجابايت) الذي بتجاوزه تخفض سرعة الإنترنت إلى الحد المذكور في خانة السرعة والمعروف بـ "حد الاستخدام العادل" بالإضافة إلى الإفصاح عن وحدة التحاسب التي تعتمدها شركات الاتصالات في احتساب استخدام العميل للمكالمات الصوتية والبيانات). وأكد الدكتور التميمي على أن هذا التوجيه ملزم لجميع شركات الاتصالات في المملكة. مضيفا بأن للمستخدم الحق في أن يطلب من شركات الاتصالات الإفصاح عن تفاصيل وبيانات المزايا والخصائص المرتبطة بالباقة التي يرغب في الحصول عليها أو الاشتراك بها. وأشار التميمي إلى أن الهيئة ستنظر في البلاغات المقدمة من المستخدمين في حال عدم التزام أي من شركات الاتصالات بتوجيه الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفقا لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.