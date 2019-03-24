هيئة السوق المالية تعيد تشكيل لجنتها الاستشارية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية ("اللجنة") في دورتها السادسة، وتضم اللجنة في هذه الدورة اثني عشر عضواً غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة، وقد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية. وستضم اللجنة في عضويتها لدورتها السادسة كل من:

1 - الأستاذ/ راشد بن سعود الرشود – شريك في إرنست ويونغ

2 - الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشّار - الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية

3 - الدكتور / رولاند غاشتون بيليغاردي – مستشار الرئيس التنفيذي في تداول

4 - الأستاذ/ طارق بن زياد السديري - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار

5 - الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله المانع - وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية

6 - الدكتور/ عبدالعزيز بن حمد القاعد- أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة دار العلوم

7 - الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري - الشريك المؤسس في شركاء وتر

8 - الدكتور/ عدنان بن عبدالفتاح صوفي – المؤسس والشريك التنفيذي في مكتب د. عدنان عبدالفتاح صوفي للاستشارات الإدارية

9 - الأستاذ/ علي بن فهد المرزوقي – رئيس إدارة الالتزام في الأهلي كابيتال

10 - الأستاذ/ عماد بن صالح الخراشي – محافظ الهيئة العامة للأوقاف

11 - الأستاذ/ فهد بن بخيت الدهيس المالكي - الشريك المدير لمكتب محمد الضبعان وشركاه بالتعاون مع إيفرشِدس سذرلاند (Eversheds Sutherland)

12 - الدكتور/ ملحم بن حمد الملحم – محامي ومستشار قانوني، مؤسس مكتب الملحم محامون ومستشارون

وبهذه المناسبة، قدم مجلس الهيئة شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية الذين انتهت فترة عضويتهم على ما بذلوه من جهود متميزة وإسهامات ملموسة وما أبدوه من آراء وتوصيات بكل شفافية وحيادية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.

وثمن المجلس الدور الذي تلعبه اللجنة كجهة استشارية تقدم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، بالإضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت خلال دورة أعمالها الخامسة عدة اجتماعات، وقدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات على عدد من الموضوعات، تلخصت على النحو التالي:

1 - الخطة الاستراتيجية للهيئة

2 - تعزيز دور وظيفة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة

3 - تطوير سوق نمو

4 - تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

5 - تملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة

6 - لائحة صناديق الاستثمار

7 - آلية استطلاع مرئيات العموم

8 - ملائمة العملاء

9 - تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية

10 - تعديلات مقترحة على نظام السوق المالية

11 - عوارض الاستقلال في لائحة حوكة الشركات