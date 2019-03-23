455.9 مليار ريال استثمارات المصارف السعودية .. 76 % منها حكومية

ارتفعت قيمة استثمارات المصارف السعودية البالغ عددها 12 مصرفا بنهاية عام 2018 نحو 455.9 مليار ريال مقارنة بـ 424.8 مليار ريال بنهاية العام السابق له 2017، مسجلة نموا نسبته 7.3 في المائة بما يعادل 31.1 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، فإن جزءا كبيرا من مجموع استثمارات المصارف السعودية، استهدفت استثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية مثل "سندات و مرابحة وصكوك".

وشكلت الاستثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية، نحو 76 في المائة من مجموع استثمارات المصارف بقيمة بلغت 346.4 مليار ريال مقارنة بـ 326.6 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 6.1 في المائة.

وتعود استثمارات المصارف السعودية في الأصول الحكومية وشبه الحكومية، إلى السندات والصكوك التي طرحتها الحكومة السعودية في الأعوام السابقة.

وثاني استثمارات المصارف السعودية، تمثلت في الأصول المالية لدى المصارف والمؤسسات المالية، إذ شكلت نحو 12.4 في المائة من مجموع استثمارات المصارف بنهاية عام 2018.

وبلغت قيمة الاستثمارات في المصارف والمؤسسات المالية بنهاية 2018 نحو 56.6 مليار ريال مقارنة بـ 52.3 مليار ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموا نسبته 8.2 في المائة.

أما الجزء الثالث من توزيع استثمارات المصارف السعودية، فكانت في أصول مالية تخص "شركات"، مشكلة نحو 10.8 في المائة من مجموع استثمارات المصارف بنهاية 2018 بقيمة بلغت 49.3 مليار ريال مقارنة بنحو 41.3 مليار ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا نسبته 8.2 في المائة.

أما آخر أنواع استثمارات المصارف فكانت في بند يسمى "أخرى" ويضم مسميات كثيرة من الاستثمارات في الأصول المالية مثل الصكوك وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار وغيرها مما عدا المذكور في الأقسام الثلاثة السابقة.

وشكلت قيمة الجزء الأخير "الأخرى" قيمة صغيرة من قيمة مجموع استثمارات المصارف السعودية بنحو 0.8 في المائة بنهاية عام 2018، إذ بلغت قيمتها نحو 3.7 مليار ريال مقارنة بـ 4.6 مليار ريال مسجلة تراجعا نسبته 20.8 في المائة.

وفي تفاصيل المصارف، تصدر البنك الأهلي في قيمة الاستثمارات مقارنة ببقية المصارف الأخرى، إذ بلغت قيمة استثماراته 118.09 مليار ريال، تلاه "سامبا" بقيمة 66.35 مليار ريال ثم "الرياض" بقيمة 47.99 مليار ريال.

في المقابل جاء كلا من مصرف الإنماء والبنك الأول وبنك البلاد، الأقل في قيمة الاستثمارات بقيمة 18.4 مليار ريال، و16.07 مليار ريال، و6.47 مليار ريال على التوالي، وذلك بنهاية 2018.

والمصرفان الوحيدان اللذان سجلا تراجعا في قيمة استثماراتهما، هما البنك العربي والبنك الأول بنسبة 13.8 في المائة و3.7 في المائة على التوالي.

في حين جاء بنك الجزيرة والبنك العربي الأكثر من حيث نسبة قيمة استثماراتهما في الأصول الحكومية وشبه الحكومية من مجموع استثماراته بنسبة 94.7 في المائة و 91.1 في المائة، على التوالي.



البنك الأهلي

بلغت قيمة استثمارات البنك بنهاية عام 2018 نحو 118.09 مليار ريال مقارنة بـ 114.58 مليار ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموا نسبته 3.1 في المائة.

وتتوزع استثمارات البنك إلى ثلاثة أقسام الجزء الأكبر من استثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بلغت قيمتها نحو 102.20 مليار ريال، تمثل نحو 86.5 في المائة من مجموع استثمارات البنك، تلتها استثمارات في أصول مالية لشركات بقيمة 10.62 مليار ريال، تشكل نحو 9.0 في المائة.

وأخيرا استثمارات في أصول مالية لمصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة 5.27 مليار ريال، تشكل 4.5 في المائة.



مجموعة سامبا المالية (سامبا)

ارتفعت قيمة استثمارات المجموعة بنهاية عام 2018 إلى نحو 66.35 مليار ريال مقارنة بـ 63.91 مليار ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموا نسبته 3.8 في المائة.

والجزء الأكبر من استثمارات المجموعة جاء في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بقيمة نحو 45.67 مليار ريال، تمثل نحو 68.8 في المائة من مجموع استثمارات البنك، تلتها استثمارات في أصول مالية لشركات بقيمة 9.92 مليار ريال، تشكل نحو 14.9 في المائة.

في حين جاءت استثماراتها في أصول مالية لمصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة 8.9 مليار ريال، تشكل 13.4 في المائة، ثم أصول مالية أخرى بقيمة 1.86 مليار تمثل 2.8 في المائة.



بنك الرياض

بلغت مجموع استثمارات البنك نحو 47.99 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 46.4 مليار ريال بنهاية عام 2017 مسجلة نموا نسبته 3.5 في المائة.

وتتوزع استثمارات البنك إلى ثلاثة أقسام، 59.2 في المائة منها في أصول حكومية وشبه حكومية بقيمة 28.41 مليار ريال، وثاني الأقسام "الشركات" بقيمة 10.16 مليار ريال تشكل 21.2 في المائة، والثالث "مصارف ومؤسسات مالية أخرى" بقيمة 9.42 مليار ريال تمثل 19.6 في المائة.



بنك الجزيرة

ارتفعت قيمة استثمارات البنك نحو 24.05 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 20.36 مليار ريال بنهاية 2017، بنمو نسبته 18.1 في المائة.

وتقسم استثمارات البنك إلى ثلاثة أقسام، الجزء الأكبر منها كان استثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بقيمة 22.77 مليار ريال، مشكلة نحو 94.7 في المائة من مجموع استثمارات البنك.

وذلك إضافة إلى استثمارات في أصول مالية تخص شركات بلغت قيمتها نحو 0.764 مليار ريال تمثل 3.1 في المائة، وآخرها استثمارات مالية تخص مصارف ومؤسسات مالية بقيمة 0.518 مليار ريال تشكل نحو 2.2 في المائة.



البنك السعودي للاستثمار

وصلت قيمة استثمارات البنك 24.64 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 21.71 مليار ريال بنهاية 2017 مسجلة نموا نسبته 13.5 في المائة.

النسبة الكبيرة من استثمارات البنك في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بقيمة 15.78 مليار ريال، تمثل نحو 64 في المائة من مجموع استثمارات البنك، تليها استثمارات في أصول مالية لمصارف ومؤسسات مالية بقيمة 4.44 مليار ريال. وآخرها أصول مالية لشركات بقيمة 4.42 مليار ريال.



البنك الأول

بلغت قيمة استثماراته نحو 16.07 مليار ريال مسجلة تراجعا نسبته 3.7 في المائة، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام 2017 نحو 16.69 مليار ريال.

وكان الجزء الأكبر من استثمارات البنك في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بلغت قيمتها نحو 13.55 مليار ريال، تمثل نحو 84.3 في المائة من مجموع استثمارات البنك. تلتها استثمارات في أصول مالية في شركات بقيمة 1.68 مليار ريال، تشكل 10.4 في المائة.

ثم جاءت استثماراته في الأصول المالية لمصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة 0.689 مليار ريال، تشكل نحو 4.3 في المائة، وآخرها أصول مالية أخرى بقيمة 0.151 مليار تمثل 0.9 في المائة.



البنك السعودي الفرنسي

ارتفعت قيمة استثمارات البنك بنهاية عام 2018 إلى نحو 28.37 مليار ريال مقارنة بـ 25.33 مليار ريال بنهاية 2017، بنمو نسبته 12 في المائة.

وكان الجزء الأكبر من استثمارات البنك في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بلغت قيمتها نحو 23.4 مليار ريال، تمثل نحو 82.5 في المائة من مجموع استثمارات البنك، تلتها استثمارات في أصول مالية في شركات بقيمة 3.87 مليار ريال، تشكل 13.6 في المائة.

أما استثماراته في الأصول المالية لمصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة 1.1 مليون ريال، تشكل نحو 3.9 في المائة، وأصول مالية أخرى بقيمة 0.006 مليار تمثل 0.02 في المائة.



البنك السعودي البريطاني (ساب)

بلغت قيمة استثمارات البنك بنهاية عام 2018 نحو 34.57 مليار ريال مقارنة بـ 26.98 مليار ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموا نسبته 28.1 في المائة.

وكان الجزء الأكبر من استثمارات البنك في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بلغت قيمتها نحو 26.86 مليار ريال، تمثل نحو 77.7 في المائة من مجموع استثمارات البنك، تلتها استثمارات في أصول مالية في مصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة 5.43 مليون ريال، تشكل نحو 15.7 في المائة.

في حين جاءت استثماراته في الأصول المالية لشركات بقيمة 2.27 مليار ريال، تشكل 6.6 في المائة، ثم أصول مالية أخرى بقيمة 0.011 مليار تمثل 0.03 في المائة.



البنك العربي

تراجعت استثمارات البنك بنهاية 2018 إلى نحو 27.86 مليار ريال مقارنة بـ 32.32 مليار ريال بنهاية 2017، وذك بنسبة 13.8 في المائة.

والجزء الأكبر من استثمارات البنك في أصول مالية حكومية وشبه حكومية جاءت بقيمة نحو 25.39 مليار ريال، تمثل نحو 91.1 في المائة من مجموع استثمارات البنك، تلتها استثمارات في أصول مالية في مصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة 1.13 مليار ريال، تشكل نحو 4.1 في المائة.

أما استثماراته في أصول مالية لشركات بلغت 0.810 مليار ريال، تشكل 2.9 في المائة، ثم أصول مالية أخرى بقيمة 0.526 مليار تمثل 1.9 في المائة.



مصرف الراجحي

بلغت قيمة استثمارات المصرف بنهاية عام 2018 نحو 43.06 مليار ريال مقارنة بـ 36.40 مليار ريال بنهاية عام 2017 مسجلة نموا نسبته 18.3 في المائة.

والجزء الأكبر من استثمارات المجموعة في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بلغت قيمتها نحو 23.84 مليار ريال، تمثل نحو 55.4 في المائة من مجموع استثمارات البنك، تلتها استثمارات في أصول مالية في مصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة 16.83 مليار ريال، تشكل نحو 39.1 في المائة.

أما استثماراته في أصول مالية لشركات بلغت قيمتها 1.28 مليار ريال، تشكل 3 في المائة، ثم أصول مالية أخرى بقيمة 1.11 مليار تمثل 2.6 في المائة.



بنك البلاد

ارتفعت قيمة استثمارات البنك بنهاية عام 2018 إلى نحو 6.47 مليار ريال مقارنة بـ 5.14 مليار ريال بنهاية عام 2017، بنمو 25.8 في المائة.

وتنقسم استثمارات البنك إلى قسمين الأول والأكبر استثمارات في أصول حكومية وشبه حكومية بقيمة 4.61 مليار ريال تشكل نحو 71.3 في المائة من مجموع استثمارات البنك.

أما القسم الثاني استثمارات في أصول مالية لشركات بقيمة 1.86 مليار ريال تمثل نحو 28.7 في المائة من مجموع استثمارات البنك.



مصرف الإنماء

بلغت قيمة استثمارات المصرف بنهاية عام 2018 نحو 18.4 مليار ريال مقارنة بـ 15.07 مليار ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموا نسبته 22.1 في المائة.

وتتوزع استثمارات المصرف إلى ثلاثة أقسام الجزء الأكبر من استثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بلغت قيمتها نحو 13.93 مليار ريال، تمثل نحو 75.7 في المائة من مجموع استثمارات البنك.

أما استثماراته في أصول مالية لمصارف ومؤسسات مالية بلغت قيمتها 2.85 مليار ريال، تشكل نحو 15.5 في المائة، ثم أصول مالية لشركات بقيمة 1.62 مليار ريال، تشكل 8.8 في المائة.





* وحدة التقارير الاقتصادية