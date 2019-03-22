بيكر هيوز: عدد حفارات النفط في أمريكا ينخفض لخامس أسبوع على التوالي

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لخامس أسبوع على التوالي إلى أدنى مستوى في حوالي عام بينما ينفذ منتجون مستقلون خططا لخفض الانفاق على أنشطة الحفر الجديدة مع تقليص الحكومة توقعاتها لنمو انتاج النفط الصخري.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل تسعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 22 مارس ليهبط العدد الإجمالي إلى 824، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018.

وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا لخمسة أسابيع متتالية منذ مايو 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.

ويوجد أكثر من نصف إجمالي عدد الحفارات النفطية في حوض برميان، أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا، حيث أوقفت شركات الحفر تشغيل ستة حفارات هذا الأسبوع ليصل العدد إلى 459، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2018

ومازال إجمالي عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، أعلى قليلا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 804 بعد أن عززت شركات الطاقة الانفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

ووفقا لتقرير بيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1016 . وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.