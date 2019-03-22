بي.كيه.إن البولندية تشتري المزيد من نفط أرامكو السعودية

قالت بي.كيه.إن اورلين، أكبر شركة للتكرير في بولندا، اليوم الجمعة إنها ستحصل على ما يصل إلى 800 ألف طن من النفط الخام من شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية على شكل ست عمليات تسليم فورية في الفترة بين مايو أيار وأكتوبر تشرين الأول ضمن خطتها لتنويع الإمدادات.

وبالإضافة إلى اتفاق تسليم النفط الخام، وافقت الشركة السعودية على شراء زيت التدفئة الثقيل من وحدة تابعة لبي.كيه.إن في ليتوانيا.

ونقل بيان عن دانيال اوباجتيك الرئيس التنفيذي لبي.كيه.إن اورلين قوله "قمنا بتجربة خيارات عدة للإمدادات وفي نفس الوقت بناء شراكة استراتيجية مع المورد في السعودية".

واتخذت بي.كيه.إن اورلين، التي تشتري معظم النفط الذي تكرره من روسيا عبر خطوط أنابيب، خطوات لخفض اعتمادها على النفط الروسي. ولدى الشركة بالفعل اتفاق طويل الأجل مع أرامكو السعودية لتسليم 300 ألف طن من الخام شهريا.

وحاليا، يأتي نحو 30 بالمئة من النفط المكرر لدى بي.كيه.إن اورلين من مصادر بخلاف روسيا.

