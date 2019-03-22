"آبل" تفاجئ عشاقها بحواسب "iPad" مميزة

فاجأت شركة "آبل" عشاق منتجاتها بالإعلان عن حاسبي "iPad mini" و"iPad Air" الجديدين بمواصفات مميزة وسعر منافس.

وجاء حاسب "iPad mini 5" بشاشة مقاسها 7.9 بوصة، أكثر سطوعا من شاشات حواسب "mini" السابقة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة "4K"، ودعم تقنية "True Tone" للألوان.

وزود الجهاز بمعالج "A12"، وكاميرا أساسية بدقة 9 ميغابيكسل، يمكنها تصوير فيديوهات "FullHD"، وكاميرا أمامية بدقة 7 ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع، وقدرة على الاتصال مع الشبكات الخلوية عبر تقنية "eSIM"، وإمكانية الرسم والكتابة على الشاشة عن طريق أقلام "Apple Pencil" الذكية، ويبدأ سعره من 399 دولارا.

أما حاسب "iPad Air 3"، فأتى بهيكل بسماكة 6.1 ملم، أنحف من أي هيكل في حواسب "iPad Air" السابقة، وشاشة بمقاس 10.5 بوصة، تتعامل مع أقلام "Apple Pencil".

كما زود بمعالج "A12 Bionic"، وماسح لبصمات الأصابع، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميغابيكسل، وقدرة على دعم تقنية الواقع الافتراضي، وبرمجيات تساعد على معالجة الفيديوهات والصور بعد التقاطها مباشرة، وسعره يبدأ من 499 دولارا، وفقا لـ "روسيا اليوم".