"إنستغرام" تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة دون الحاجة إلى وسيط

أضاف تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي خاصية جديدة تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة دون الحاجة إلى وسيط.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الأربعاء، أنه يتوجب على مستخدمي التطبيق النقر على زر "Checkout on Instagram" عندما يشاهدون منتجا يسترعي اهتمامهم بحسب سكاي نيوز. وبعد النقر على هذا الزر، يحيل "إنستغرام" المستخدمين إلى صفحة داخلية فيها خيارات الأحجام والألوان ومعلومات الدفع والاستلام. وشددت الشبكة الاجتماعية المتنامية أنها ستحفظ بيانات المستخدمين، بعد أول عملية شراء يقومون بها، وذلك لجعل العملية أسهل في المستقبل.