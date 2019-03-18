المدير التنفيذي لقطاع المياه في "نيوم": تم البدء في بناء أكبر محطات تحلية المياه

قال قافين فان المدير التنفيذي لقطاع المياه في "نيوم" اليوم، خلال منتدى المياه السعودي 2019 ، أنه تم البدء في بناء أكبر محطات تحلية المياه متوقعا ان تغطي جانب كبير من الطلب في نيوم.

وأشار قافين فان أنه في نيوم يتم استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، مضيفا بانه سوف يتم استخدام المياه المعالجة بنسبة 100٪ وستكون نيوم خالية تماما من ثاني أكسيد الكربون.

وقال قافين فان انه يتوقع زيادة عدد المستفيدين في مدينة نيوم وعدد السكان مما يرفع قدرات نيوم .