البطالة في تركيا عند أعلى مستوياتها في 9 سنوات.. زيادة مليون عاطل في عام

ارتفع معدل البطالة في تركيا خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 13.5 في المائة وهو أعلى مستوى للبطالة منذ شباط (فبراير) 2010.

وبحسب "الألمانية"، أفادت بيانات مكتب الإحصاء التركي "توركستات"، بارتفاع معدل البطالة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمقدار 3.1 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكر "توركستات"، أن عدد العاطلين في تركيا وصل في الشهر الأخير من العام الماضي إلى 4.3 مليون عاطل بزيادة قدرها مليون عاطل عن العام السابق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد التركي انكماشا بمعدل 3 في المائة سنويا خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليدخل مرحلة ركود رسمي قبل الانتخابات المحلية التركية يوم 31 آذار (مارس) الحالي.

وتعد حالة الاقتصاد التركي موضوعا أساسيا بالنسبة للناخبين، في ظل استمرار ضعف الليرة التركية وبقاء معدل التضخم بالقرب من مستوى 20 في المائة.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي التركي بـ 2.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس معدل موسميا، وذلك بعد تراجعه بـ 1.1 في المائة خلال الربع السابق.

وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي حول العالم قد عززت نتائج الشركات التركية في ظل تدفق رأس المال، كما أدت إلى مضاعفة ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية.

إلا أن التوسع المتواصل، الذي ظل يؤدي إلى نمو بنحو 7 في المائة كل ربع منذ أواخر عام 2009 تراجع في أعقاب تراجع العملة التركية، وسط خلاف دبلوماسي غير مسبوق مع الولايات المتحدة.