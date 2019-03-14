استقرار مؤشر السوق الموازية عند 3684 نقطة

تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.12 في المائة لتغلق عند 3684 نقطة فاقدة أربع نقاط. وتراجعت قيم التداول 5 في المائة إلى 1.5 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 12 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة إلى 81 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.49 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 56 صفقة لتصل إلى 130. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 30.50 ريال. مقابل تراجع سهمي "ريدان" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 14.98 ريال، و"أبو معطي" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 12.80 ريال، واستقرار بقية الأسهم.
وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 503 آلاف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 439 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 303 آلاف ريال.
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أسواق الأسهم- السعودية
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