تراجع البورصات الخليجية متأثرة بأداء الأسواق العالمية وتقلبات النفط

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض أمس، متأثرة بضعف الأسواق العالمية وتقلبات أسعار النفط، لكن البورصة المصرية خالفت الاتجاه النزولي لترتفع بدعم زخم إيجابي ناجم عن طرح عام أولي لأسهم شركة مملوكة للدولة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المائة إلى 4872 نقطة، متضررا في الأساس من تراجع سهم بنك الخليج الأول 1.6 في المائة، بينما انخفضت أيضا أسهم مصارف أخرى.

وتأثرت أسهم بنك الخليج الأول بعوامل بعضها فنية، حيث هبط سهم المصرف يوم الخميس دون متوسطه المتحرك في 50 يوما، ونزل أيضا عن متوسط 100 يوم، حسبما قال أحد المحللين.

وسجل مؤشر أبوظبي أداء ضعيفا في آذار (مارس)، متراجعا 5.2 في المائة منذ بداية الشهر.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.6 في المائة إلى 2578 نقطة، تحت ضغط تراجع سهمي "إعمار العقارية" و"بنك دبي الإسلامي" 0.8 في المائة لكل منهما.

وبحسب "رويترز"، قال محلل مالي "تتخلى دبي في الأساس عن الصعود الطفيف الذي حققته في النصف الثاني من شباط (فبراير) فحسب. كان الصعود مدفوعا بتوزيعات الأرباح الممتازة للدار العقارية، حيث أثار حماس الجميع، الذين أدركوا في وقت لاحق أنه لم يكن هناك ما يدعو للحماس".

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.1 في المائة إلى 9769 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد على خمسة أشهر، تحت ضغط هبوط سهمي بنك قطر الوطني وبنك قطر الدولي الإسلامي 0.7 و2.5 في المائة على الترتيب.

وهبط مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 5577 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 0.6 في المائة إلى 4090 نقطة. وتراجع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1406 نقاط.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 14979 نقطة. وقال كريم عبد العزيز المدير العام لشركة ميراكل لتداول الأوراق المالية، إن ذلك جاء بفعل الطرح العام الأولي لأسهم "الشرقية للدخان" المملوكة للدولة المنتجة للسجائر الأسبوع الماضي، إضافة إلى طرح أولي آخر مقبل.