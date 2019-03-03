"كفالة" يوقع اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للتمويل

وقع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون جديدة مع "الشركة السعودية للتمويل" تهدف إلى زيادة حجم التمويل لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. سعيا لتحفيز الاقتصاد وتنمية قطاعات الأعمال الواعدة باعتبارھا إحدى المحركات الهامة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ووقع الاتفاقية عن برنامج كفالة همام هاشم المدير العام وعن الشركة السعودية للتمويل عماد الشريع الرئيس التنفيذي.

وعبر المدير العام لبرنامج كفالة عن سعادته بهذا التعاون الجديد مع الشركة السعودية للتمويل. مبينا أن الشراكة ستؤدي دورا فاعلا في تنشيط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة خيارات التمويل التي ترتكز أهدافها على دعم شريحة أكبر من أصحاب هذه المنشآت. وأكد حرص البرنامج على استمرارية التعاون مع شركاء النجاح لتوفير خدماته للمزيد من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وتصبح "الشركة السعودية للتمويل" خامس شركة تمويل ضمن شركاء نجاح البرنامج ومن المتوقع أن يتم التوقيع مع شركات إضافية خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها كإحدى ثمرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي تتمثل في رفع رأسمال برنامج كفالة.