مطار فرانكفورت يضبط 20 كيلو من الفقع بقيمة 34 ألف دولار

أوقف مسؤولو الجمارك زوجين في مطار فرانكفورت بعد أن حاولا جلب نحو 20 كيلوجراما من الفقع (الكمأ الأبيض) باهظ الثمن إلى ألمانيا دون الإبلاغ عنها .
وقال مسؤولو الجمارك اليوم الجمعة إن الزوجين كان بحوزتهما صناديق مملوءة بالفطر الفاخر تبلغ قيمتها نحو 30 ألف يورو (34150 دولارا).
وذكر المسافران أنهما أرادا إحضار الفقع إلى أقاربهما في ألمانيا. ويجري التحقيق معهما في جريمة ضريبية حاليا.
ويحب الأشخاص النهمون والطباخون الفقع لرائحته الحادة، وهو مكون طهي ذو قيمة عالية ينمو تحت الأرض.
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