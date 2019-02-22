خلافات شركات التأمين تستحوذ على 65 % من الدعاوى المرورية

شكلت الخلافات مع شركات التأمين نسبة 65 في المائة من الدعاوى المرورية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الهجري الجاري، بما يعادل 5200 دعوى.

ووفقا لإحصائية حديثة اطلعت “الاقتصادية” عليها، بلغ عدد جميع الدعاوى خلال الفترة نفسها، ثمانية آلاف دعوى، مسجلة ارتفاعا نسبته 45 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ29.8 في المائة باستقبالها 2370 دعوى مرورية، يليها محاكم منطقة الرياض بـ2000 قضية، وفي المرتبة الثالثة محاكم المنطقة الشرقية بـ812 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى، التي استقبلتها محاكم المدينة المنورة 452 دعوى، تليها جازان بـ406 دعاوى، ثم حائل 326 دعوى، وتبوك بـ227 دعوى، ومنطقة الجوف 166 دعوى، ونجران 117 دعوى، والباحة بـ81 دعوى. وتعد هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، علما أن اختصاصات المحاكم العامة تشمل نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.