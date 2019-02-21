الأسهم الأمريكية تنخفض عند بداية تداولها بعد بيانات اقتصادية قاتمة

تراجعت الأسهم الأمريكية عند بداية تداولها اليوم الخميس بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال بينما يتابع المستثمرون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وسط علامات على أن البلدين يتغلبان على بعض أكثر القضايا الشائكة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 32.03 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 25922.41 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.46 نقطة، أو 0.16 بالمئة إلى 2780.24 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 13.66 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 7475.41 نقطة.