استئناف المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن

استؤنفت المفاوضات التجارية على مستوى عال بين الأميركيين والصينيين الخميس في واشنطن لمحاولة التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من التوتر وتبادل التهديدات.

والتقى الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في مبنى "ايزنهاور ايكزيكيوتيف بيلدينغ" الضخم المجاور للبيت الأبيض. ولم يدلِ أي من المسؤولين بتعليقات ردا على اسئلة الصحافيين.

