وول ستريت تغلق مرتفعة بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الأربعاء بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يناير كانون الثاني أن صانعي السياسة النقدية يعتقدون أن تعليق زيادات أسعار الفائدة الأمريكية لا يشكل خطرا يذكر.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 64.41 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 25955.73 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.94 نقطة، أو 0.18 بالمئة، ليغلق عند 2784.70 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 2.30 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 7489.07 نقطة.