بعد فرنسا .. روسيا تسحب دواء Erespal من الصيدليات

أعلنت روسيا سحب دواء Erespal من الصيدليات لأنه يضر القلب، بعد أيام من اتخاذ فرنسا القرار نفسه، وأكد قرار للهيئة الفيدرالية للرقابة الصحية وجوب سحب الدواء من أسواق روسيا، لأن خطره على القلب أكبر من فائدته في علاج السعال وغيره.

وأوضح بيان الهيئة الفيدرالية للرقابة الصحية أن القرار اتخذ بعد مباحثات مع ممثلي الشركة الفرنسية في روسيا ووزارة الصحة الروسية.

ويباع هذا الدواء بمسميات تجارية مختلفة مثل Eladon وErispirus وSiresp وEpistat وFenspirid وVelispal وغيرها.

وتنتج هذا الدواء شركة Servier الفرنسية، وقد أعلنت فرنسا في الثامن من شباط (فبراير) الجاري الامتناع عن تعاطي هذا الدواء الذي يحوي فينيسبيريد كمادة فعالة، بعد أن اتضح أن تعاطيه غير آمن للقلب، حيث يؤثر في عملية تقلص وانبساط عضلته، ما يؤدي إلى زيادة خطر حدوث اضطراب في ضربات القلب (الخفقان).