تراجع صادرات "جازبروم" من الغاز 1.5 % على أساس سنوي

قالت مجموعة الغاز الروسية جازبروم اليوم الاثنين إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق تراجعت 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين الأول من يناير كانون الثاني و15 فبراير شباط، لتصل إلى 25.9 مليار متر مكعب.

وارتفع إنتاج الشركة من الغاز في تلك الفترة بنسبة 3.6 بالمئة إلى 70.2 مليار متر مكعب.



