تغريم نائب رئيس "الأحساء للتنمية" السابق 322 ألف ريال لتداوله بناء على معلومات داخلية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1596/ل.س/2018) لعام 1440 بتاريخ 1440/04/11 الموافق 2018/12/18 وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عبدالمحسن محمد العثمان وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (50) من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الـ (6) من لائحة سلوكيات السوق وذلك لقيامه بالتداول بناء على معلومة داخلية على سهم شركة الأحساء للتنمية وذلك أثناء الفترة التي كان يشغل بها وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة التابعة لمجلس الإدارة وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه وفقا للتفصيل الآتي :

فرض غرامة مالية مقدارها 100.000 ريال عن هذه المخالفة وإلزامه بدفع مبلغ 222.408 ريالا لحساب هيئة السوق المالية نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة ومنعه من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنة كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.