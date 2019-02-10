هيئة المواصفات : إصدار 348 مواصفة قياسية سعودية خلال 2018

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها 348 مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات خلال 2018 كما تم تحديث وتعديل وترجمة 769 مواصفة قياسية سعودية ليصل إجمالي المواصفات القياسية السعودية إلى أكثر من 29.861 مواصفة. موضحة أنها قامت بإعداد واعتماد 348 مواصفة قياسية جديدة من خلال الفِرق الفنية المشكلة بالهيئة والتي تضم أعضاء من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص المعني (مصنعين أو مستوردين) أو من خلال الفنيين بالإدارات الفنية التابعة للإدارة العامة للمواصفات حيث جاءت مواصفات قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمعدل 26% في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثانية قطاع المنتجات الكيميائيـة والبترولية بـ 18% تلاهما قطاع مواصفات الخدمات بمعدل 16% بالإضافة إلى قطاع منتجات التشييد والبناء التي وصلت نسبة المواصفات الخاصة به هذا العام إلى 11% وقطاع المنتجات الميكانيكية بنسبة 12% والمقاييس والموازين بمعدل 9% وفي النهاية قطاع منتجات الغزل والنسيج بـ 8%.

وكشفت هيئة المواصفات عن وجود 285 مشروع مواصفة قياسية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة حاليا من بينها 27 مواصفات خاصة بالتشييد ومواد البناء و 31 مواصفة للمنتجات الكهربائية والإلكترونية و 42 مواصفة في قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية و 30 مواصفة قياسية خاصة بالمنتجات الكيميائيـة والبترولية وأما مشروعات المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الغزل والنسيج فوصلت إلى 29 وإلى جانب 87 مشروع مواصفة للمقاييس والموازين و 39 مواصفة خاصة بالخدمات.

وأكدت الهيئة حرصها على تفعيل دور الفِرق الفنية في إعداد المواصفات القياسية وذلك من أجل تطوير عملية إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية بإتاحة فرص متكافئة للقطاعات الحكومية والعلمية والبحثية والخاصة (المصانع والشركات الوطنية) للمشاركة في أعمال الفرق الفنية التي تعد مواصفات لموضوع معين مما يسهل على تلك الجهات أن تبدي مرئياتها المتعلقة بمواضيع المواصفات ومناقشتها بطريقة بناءة وموضوعية لإيجاد حلول مرضية لتحقيق التوازن بين مصالح تلك الجهات بالتالي تتحقق المصلحة الوطنية. مشيرة إلى أن الفرق الفنية تضم في عضويتها 331 عضوا وزعوا على 36 فريقا فنيا موزعا على القطاعات الفنية المختلفة حيث ازداد عدد الفرق الفنية من 2017 إلى 2018 بنسبة مقدارها 5.12% حيث كان عدد الفرق الفنية في 2017 (32) فريقا فنيا وازداد حتى وصل إلى 36 فريقا فنيا.

ونوهت هيئة المواصفات أن من أبرز مجالات المواصفات القياسية التي تم اعتمادها خلال 2018 هي متطلبات الأمان للبطاريات والخلايا الثانوية وفتحات تصريف مياه الأسطح والشرفات وفتحات تصريف مياه الأرضيات والدهانات والورنيشات ومتطلبات التشغيل وبطاقات كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة والمنسوجات وإدارة التطوع في المنظمات وغيرها. يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقوم بإعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية للمنتجات المصنعة محليا أو المستوردة لتفي بالمتطلبات المقبولة التي تحقق السلامة وكفاءة الأداء إضافة إلى المشاركة في إعداد المواصفات القياسية الخليجية والعربية والدُولية.