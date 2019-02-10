إصدار 17 ألف شهادة إعفاء ضريبي للمسكن الأول خلال 2018

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، أن إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول الصادرة خلال العام الماضي 2018، بلغ أكثر من 17 ألف شهادة إعفاء ضريبي.

وقال سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لتجهيز كل المتطلبات اللازمة سواء بتهيئة الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أم بتهيئة آليات العمل بها، وذلك سعيا لإتمام عملية تسجيل العقود الإيجارية الحكومية إلكترونيا.

وأوضح أن منصة إيجار جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية، حيث تعمل حاليا بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء على ربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الإلكتروني الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأشار إلى أن برنامج "دعم المتعثرين" يستهدف المواطنين غير القادرين على سداد أجرة المسكن ممن يمرون بظروف استثنائية تمنعهم من أداء الحقوق التي عليهم، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستحقاق للفئات المشمولة بالدعم، وهم (أسرة المتوفى، وأسرة السجين، والمريض العاجز، وضعيف القدرة المادية)، مبينا أن البرنامج يستقبل الحالات المنفذ ضدها من قضاء التنفيذ بشكل إلكتروني.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، عددا من القرارات، بينها قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهريا.

ويسعى القرار إلى توحيد قناة تسجيل عقود الإيجار العقارية في السعودية على جميع المستويات والقطاعات على حد سواء، وذلك تيسيرا لإجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها عبر قناة واحدة سواء للجهات الحكومية أم القطاع الخاص أفرادا ومؤسسات، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، لتكون الشبكة وسيلة فعالة لمتابعة العقود العقارية الإيجارية للقطاع العام والخاص.