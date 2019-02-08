التوصل إلى حل وسط في الخلاف الأوروبي حول مشروع الغاز نورد ستريم

ذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة ، أن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى حل وسط في الخلاف المتعلق بمشروع الغاز (نورد ستريم 2). دون تهديد المشروع.