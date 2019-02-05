«الإسكان»: توثيق 1100 عقد يوميا عبر برنامج «إيجار»

قالت لـ"الاقتصادية" وزارة الإسكان، إن عدد العقود الإيجارية العقارية التي يتم توثيقها حاليا بشكل يومي عبر برنامج "إيجار"، بلغت 1100 عقد يوميا.

وأكد سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، وجود نمو متزايد في عدد العقود المبرمة عبر الشبكة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود لثقة المتعاملين في القطاع العقاري من خلال ما لمسوه من مزايا الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأوضح، أن الوزارة أطلقت العقد التجاري كمرحلة أولى (اختيارية)، حيث يعد العقد نافذا على جميع أطرافه، مبينا أنه سيتم الإلزام به بعد استكمال جميع خدماته والوصول إلى أفضل المستويات في الفترة المقبلة.

وذكر أن الوزارة تعمل خلال هذه المرحلة على إشراك أطراف العملية الإيجارية في القطاع التجاري من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين للأخذ بمرئياتهم وملحوظاتهم عن الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة.

وأضاف، "المهم في هذه المرحلة هو تجاوب المستفيدين تجاه استخدام الخدمة وإبداء ملاحظاتهم بشكل مستمر عبر وسائل التواصل المتاحة وهو هدفنا بشكل رئيس خلال مرحلة الإطلاق الأولي سعيا للوصول بالخدمة إلى أفضل مستوى".

ويعمل برنامج إيجار من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار على تحسين وتطوير خدماته بشكل دائم ومستمر، عبر ما يتم استقاؤه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف؛ إذ تم تطوير واستحداث بعض الخدمات، مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية التي تتم في ثماني دقائق، ودفع الإيجار عبر خدمة "سداد".

كما توجد فترات سداد متنوعة، منها فترات السداد الشهرية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني لمدة ثلاثة أشهر فأكثر في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

ومن خلال تسجيل العقود الإيجارية في الشبكة يمكن الاستفادة من العقد الذي يعد توثيقه عند بدء مرحلة الإلزام عبر الشبكة سندا تنفيذيا، يسهل عملية التقاضي.