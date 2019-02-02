السعودية تخفض استثماراتها في السندات الأمريكية 0.8 % .. بلغت 169.9 مليار دولار

خفضت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 169.9 مليار دولار (637.1 مليار ريال) بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 171.3 مليار دولار بنهاية شهر اكتوبر الماضي، متراجعة بنسبة 0.8 في المائة بما يعادل 1.4 مليار دولار خلال شهر.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، يعد هذا التراجع الثاني على التوالي في استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية، حيث كانت قد تراجعت بنسبة 2.7 في المائة (4.8 مليار دولار) خلال أكتوبر الماضي، حيث كانت 176.1 مليار دولار في سبتمبر الذي سبقه.



*وحدة التقارير الاقتصادية