3 شركات اتصالات تحصل على ترددات جديدة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، نتائج مزاد رخص الطيف الترددي للنطاقين 2300، و2600 ميجاهرتز، الذي تنافست خلاله الشركات الحاصلة على الرخص الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة وشملت، شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" للحصول على ترددات بمجموع عرض نطاق 290 ميجاهرتز، حيث أدت نتائج المزاد إلى رفع مجموع الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة من 420 ميجاهرتز إلى 710 ميجاهرتز بزيادة تقدر بنسبة 70 في المائة. وحصلت جميع الشركات الثلاث المشاركة في هذا المزاد، على ترددات متصلة عريضة النطاق، تتيح لها تقديم أحدث خدمات الاتصالات المتنقلة باستخدام تقنيات الجيل الرابع المطور، وتقنيات الجيل الخامس المستقبلية. وتسهم زيادة الطيف التردي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة، في تحسين سرعة الإنترنت ورفع جودة خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لتحقيق أهداف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن "رؤية المملكة 2030".

يذكر أن السعودية، تعد من الدول السباقة في المنطقة بطرح النطاقات الترددية للمنافسة من خلال أساليب حديثة تتمثل في مزادات يتم تصميمها وفق أفضل الممارسات.