رئيس «أرامكو»: نتطلع لشراء أصول غاز بمليارات الدولارات في أمريكا

قال المهندس أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، لشركة "أرامكو السعودية"، أكبر منتج للنفط في العالم، إن الشركة تتطلع لشراء أصول غاز طبيعي في الولايات المتحدة، وترغب في إنفاق "مليارات الدولارات" هناك مع سعيها لأن تصبح لاعبا عالميا في قطاع الغاز. وأبلغ الناصر "رويترز" في مقابلة، أن الشركة تريد زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة. وتملك الشركة بالفعل "موتيفا" أكبر مصفاة نفط أمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو الذي يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "اتفقنا على جلب عشرة مليارات دولار إضافية في مجمع موتيفا للتكرير".

وأضاف: "لدينا الرغبة في ضخ استثمارات إضافية في الولايات المتحدة. الساحة مفتوحة أمام فريق الغاز العالمي في أرامكو لتفقد استحواذات بقطاع الغاز عبر سلسلة القيمة بأكملها. وقد منحوا قدرات مالية كبيرة بمليارات الدولارات". وكان الناصر قال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن استراتيجية أرامكو التوسعية بقطاع الغاز تحتاج إلى استثمار 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، إذ تخطط الشركة لزيادة الإنتاج وأن تصبح مُصدرا للغاز في وقت لاحق.

وتمضي "أرامكو" قدما في برنامجها لاستكشاف وإنتاج الغاز التقليدي وغير التقليدي لتغذية صناعاتها السريعة النمو، وإتاحة مزيد من النفط الخام للتصدير أو تحويله إلى كيماويات.

وذكر الناصر أن الاستثمار في قطاع الغاز والبتروكيماويات الأمريكي أصبح "مربحا للغاية" بسبب التوافر الكبير لموارد الإيثان. وأضاف: "في الغاز، سنكون أحد اللاعبين الرئيسين على مستوى العالم".

و"أرامكو" منتج كبير للغاز، لكن معظم إنتاجها يُستهلك محليا. وتخطط الشركة لتعزيز إنتاجها من الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا خلال السنوات العشر المقبلة، من 14 مليار قدم مكعبة قياسية حاليا.

وتريد السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تنويع مزيجها من الطاقة وزيادة حصة الغاز إلى 70 في المائة في السنوات العشر المقبلة من نحو 50 في المائة حاليا. كما تهدف "أرامكو" لأن تصبح رائدا عالميا في الكيماويات، وتتبنى خططا لتوسعة عملياتها في التكرير وإنتاجها من البتروكيماويات.

وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قال هذا الشهر إن "أرامكو" تخطط لإصدار سندات في الربع الثاني من 2019، بقيمة تبلغ نحو عشرة مليارات دولار على الأرجح.

وقال الناصر إن هناك بنوكا تخضع للدراسة للمشاركة في إصدار السندات. وأضاف: "منذ 2018، نعد نتائج فصلية. سننشر نتائجنا المالية في إطار عملية إصدار السندات. يمكنني القول إن نتائجنا ستنال إعجاب المستثمرين؛ كان 2017 عاما طيبا، و2018 كان أفضل. نسعى لإتمام الصفقة مع سابك قريبا".