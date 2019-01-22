"تاكيدا" اليابانية للأدوية تدرس بيع مجموعة أصول في الأسواق الصاعدة بقيمة 3 مليارات دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة الأدوية اليابانية "تاكيدا فارماسيوتيكال" تدرس بيع مجموعة من أصولها في الأسواق الصاعدة في إطار الجهود الرامية إلى خفض ديونها بعد صفقة استحواذها على شركة "شاير" مقابل 62 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة اليابانية تتعاون مع مجموعة "بنك أوف أمريكا كورب" المصرفية الأمريكية من أجل العثور على مشتر محتمل لهذه الأصول التي استحوذت عليها في عام 2011 ضمن صفقة استحواذها على منافستها السويسرية "نيكوميد". ومن المتوقع وصول قيمة الأصول التي تعتزم الشركة بيعها إلى حوالي 3 مليارات دولار.

من ناحيتها قالت متحدثة باسم الشركة اليابانية إنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن الأصول التي سيتم بيعها.