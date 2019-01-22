مسؤول في شركة" هواوي" الصينية ينفي وجود أي مخاطر أمنية في استخدام تكنولوجيا الشركة

قال رئيس الفرع الألماني لشركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" إن تكنولوجيا شبكات الهاتف المحمول التي تنتجها الشركة الصينية لا تمثل أي خطر على الأمن الدولي ولا الأمن القومي للدول التي تستخدم هذه الشبكات.

وقال "دينيس تسو" في لقاء مع الصحفيين الألمان بمعمل أبحاث أمن المعلومات التابع لشركة هواوي في مدينة دونجوان جنوب الصين إن "منتجات هواوي تشبه الأحجار .. أن تبني المنزل (باستخدام الأحجار) وفقا لمعيار محدد. لا يمكن القول إن تأمين المنزل يتوقف على هذه الأحجار".

يأتي ذلك فيما تشهد ألمانيا جدلا واسعا حول استخدام تكنولوجيا هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول والتي من المنتظر إصدار تراخيص إطلاقها في وقت لاحق من العام الحالي.

يذكر أن "هواوي" هي أكبر منتج في العالم لإلكترونيات أبراج الهواتف الخلوية وغيرها من معدات الاتصالات، كما أنها تعاقدت على بناء شبكات الجيل الخامس في 30 دولة.

وكانت الولايات المتحدة قد منعت دخول "هواوي" سوق شبكات الاتصالات لديها بسبب مخاوف أمنية، كما حثت بريطانيا دول أخرى مثل بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج للمضي في نفس الاتجاه.

من ناحيته قال "رين شينجفي" مؤسس "هواوي" للصحفيين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن السلطات الصينية لم تطلب من شركته أبدا التجسس على عملائها.

يأتي ذلك فيما تعيش "مينج وانشو" المدير المالي لشركة "هواواي" وابنة مؤسس الشركة في كندا بعد إطلاق سراحها بكفالة ومنعها من مغادرة كندا وسط احتمال تسليمها للولايات المتحدة ،على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم احتيال مصرفي وانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وفي بولندا تم إلقاء القبض في وقت سابق من الشهر الحالي على أحد مديري مبيعات هواواي بتهمة التجسس لصالح المخابرات الصينية. وقد فصلت هواوي الموظف بعد القبض عليه.