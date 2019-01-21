مصر تطور 6 مصاف خلال 4 سنوات بتكلفة 9 مليارات دولار

قال وزير البترول المصري إن مصر تعمل على تطوير ست مصافي تكرير خلال الأربع سنوات المقبلة بتكلفة تسعة مليارات دولار لزيادة الإنتاج المحلي.

ولم يخض الوزير طارق الملا، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر في ساعة متأخرة أمس الأحد، في تفاصيل بشأن توفير الاعتمادات المالية للتطوير.

وأضاف الملا أن الهدف من التطوير هو "زيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنويا".

تملك مصر ثماني مصاف لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية 38 مليون طن سنويا.