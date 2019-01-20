مجلس إدارة "الخضري" يوصي بتخفيض رأس مال الشركة ويوافق على استخدام كامل الاحتياطي النظامي

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 557.8 مليون ريال إلى 355.8 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها % 36 وقالت إن عدد الاسهم قبل التخفيض بلغ 55,781,250 سهم، بينما يبلغ عدد الاسهم بعد التخفيض 35,580,446 سهم، وتأتي إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء مبلغ وقدره 202,008,040 ريال من خسائر الشركة المتراكمة، وطريقة تخفيض رأس المال بإلغاء عدد 20,200,804 سهم بحيث يتم إلغاء سهم واحد مقابل كل 2.76 سهم مملوك ومن ثم إنخفاض عدد الأسهم المصدرة من 55,781,250 سهم إلى 35,580,446 سهم

وقالت الشركة أنه لا يوجد أي أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وسيكون تاريخ التخفيض في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، ويشترط في تخفيض رأس المال وعدد الأسهم موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت أن تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال الى الهيئة سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال، وكذلك سيتم الاعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

إلى ذلك أصدر مجلس الإدارة قراره بالإجتماع المنعقد بتاريخ 17 يناير 2019 بالموافقة على استخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ 70,988,856 ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 272,996,898 ريال. وبموجب هذا القرار تلغى توصية مجلس الإدارة المعلن عنها بتاريخ 9 يناير 2019.