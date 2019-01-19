وفاة أثرى أثرياء الفلبين قطب الأعمال "هنري سي سر" عن 94 عاما

توفى اليوم السبت أغنى رجل في الفلبين، رجل الأعمال "هنري سي سر"، مؤسس إحدى أكبر مجموعات الأعمال في البلاد، عن عمر ناهز 94 عاما، بحسب بيان لشركته.

وقالت مجموعة شركات "إس إم" في بيان: "فارق هنري سي سر الحياة في هدوء أثناء نومه، في وقت مبكر صباح اليوم السبت". وكان الراحل بدأ حياته في مجال الأعمال بمتجر لبيع الأحذية افتتحه في عام .1958 ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل عن الوفاة.

وكان الملياردير الراحل، وهو فلبيني من أصل صيني، تصدر على مدار 11 عاما قائمة أثرى أثرياء الفلبين التي تصدرها مجلة "فوربس" العالمية". وقدرت المجلة ثروته بنحو 19 مليار دولار.

ولدى مجموعة "إس إم" أكثر من 200 شركة تعمل في مجالات الصيرفة، وتجارة التجزئة و العقارات في الفلبين، تشمل حوالي 80 مركزا تجاريا، بالإضافة إلى 6 في الصين.

ووصف "جوزيه سيو"، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة إس إم للاستثمار"، الراحل بأنه كان أحد أقطاب مجال الأعمال في الفلبين.