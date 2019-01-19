انفجر خط أنابيب في وسط المكسيك يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 54 آخرين كانوا يحاولون ملء أوعية بالوقود.
و أظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان قرب مصفاة تولا شمال العاصمة مكسيكو سيتي.
و كان الناس يصيحون ويصرخون طلبًا للمساعدة.
و أظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق الوقود من خط الأنابيب في وقت سابق يوم الجمعة بعد حدوث كسر به وقيام عدد من الأشخاص بمحاولة ملء أوعية بالوقود.
مقتل 20 شخصًا وإصابة 54 آخرين بانفجار في خط أنابيب بوسط المكسيك
انفجر خط أنابيب في وسط المكسيك يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 54 آخرين كانوا يحاولون ملء أوعية بالوقود.
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