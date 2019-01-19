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مقتل 20 شخصًا وإصابة 54 آخرين بانفجار في خط أنابيب بوسط المكسيك

مكسيكو سيتي : واس

انفجر خط أنابيب في وسط المكسيك يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 54 آخرين كانوا يحاولون ملء أوعية بالوقود.
و أظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان قرب مصفاة تولا شمال العاصمة مكسيكو سيتي.
و كان الناس يصيحون ويصرخون طلبًا للمساعدة.
و أظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق الوقود من خط الأنابيب في وقت سابق يوم الجمعة بعد حدوث كسر به وقيام عدد من الأشخاص بمحاولة ملء أوعية بالوقود.

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