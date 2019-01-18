دايو تفوز بطلبية من العمانية للنقل البحري لبناء ناقلتي خام كبيرتين

قالت شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية في بيان صحفي إنها فازت بطلبية لبناء ناقلتي نفط كبيرتين من الشركة العمانية للنقل البحري. أضافت أن الناقلتين سيتم تسليمهما بحلول الربع الأخير من 2020.