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أخبار اقتصادية- خليجية

دايو تفوز بطلبية من العمانية للنقل البحري لبناء ناقلتي خام كبيرتين

رويترز

قالت شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية في بيان صحفي إنها فازت بطلبية لبناء ناقلتي نفط كبيرتين من الشركة العمانية للنقل البحري. أضافت أن الناقلتين سيتم تسليمهما بحلول الربع الأخير من 2020.

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