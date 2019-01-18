«التنمية العقارية» يصدر موافقة فورية لـ 100 ألف مستفيد جديد

أعلن صندوق التنمية العقارية، إصدار الموافقات الفورية لـ 100 ألف مستفيد جديد من المسجلين على قوائم الانتظار، يمثلون كامل مستهدفات الصندوق لعام 2019، لتتقلص بذلك القائمة بنسبة 75 في المائة، تمهيدا للانتهاء من كامل قائمة الانتظار في نهاية عام 2020.

وأوضح خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن صندوق التنمية العقارية على استعداد لاستقبال طلبات الدعم لقائمة الـ 100 ألف مستفيد كافة، مستندا إلى اكتمال وجاهزية الحلول التمويلية والخدمات لدى الصندوق والجهات التمويلية المشاركة.

وأفاد العمودي بأن من الخدمات والحلول التمويلية التي أسهمت في تقليص القوائم خدمة "عجلها"، وخدمة "المستشار العقاري" التي رفعت عقود المستفيدين في الربع الرابع من 2018 بنسبة 8 في المائة من إجمالي العقود التمويلية التي تم توقيعها.

وحول تحقيق مستهدفات السنة الجديدة 2019، أشار العمودي إلى أن صندوق التنمية العقارية سيستمر في العمل على المحاور الرئيسة التي مكنت الصندوق من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2018، مؤكدا مواصلة الصندوق جهوده في الحملات التفاعلية لزيادة تعريف المستفيدين بمنتجات الصندوق وممكناتها.

وحول الفروع الذكية للصندوق العقاري أوضح أن العام الجاري 2019 سيشهد مزيدا من العمل لتأهيل فروع الصندوق في مختلف مدن المملكة للتحول إلى فروع ذكية، بعد أن افتتح الفرع الذكي الأول في مدينة الرياض.

إلى ذلك، أتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية "المنح" وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفّرت البوابة حتى الآن 27 مخططا تتضمن أكثر من 46 ألف قطعة أرض مجانية، فيما سيتبعها مزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أنها أنهت جميع الإجراءات الفنية المتعلقة بتفعيل الاختيار الإلكتروني للمخططات، إذ أصبح بإمكان المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية، واختيار المخطط المناسب وإكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقا لزيارة الفرع وإنهاء الإجراءات الأخيرة للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم كل التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشارت الأرقام الصادرة من موقع "سكني"، إلى أن الوزارة اعتمدت 27 مخططا سكنيا موزعة على مختلف المدن ومحافظات المملكة، منها خمسة مخططات سكنية جاهزة للبناء استكملت فيها أعمال البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، إضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. كما اعتمدت 14 مخططا سكنيا تجري عملية تسليمها للمستفيدين تباعا بعد استكمال معظم أعمال البنى التحتية فيها، إضافة إلى اعتماد ثمانية مخططات سكنية تحت التطوير حاليا، في حين تعمل الوزارة على ضخ مزيد من المخططات السكنية خلال الفترة المقبلة، لتتيح للمستفيدين الحصول على مزيد من الخيارات عند اختيار الأرض المجانية.

وتوزعت المخططات السكنية على عدد من مناطق المملكة، إذ حظيت منطقة مكة المكرمة بستة مخططات تحوي نحو 13105 أراض سكنية في كل من جدة ومكة ورنية والجموم، ومخطط في نجران يضم 7134 قطعة سكنية، فيما حظيت منطقة جازان بخمسة مخططات تضم نحو 6439 قطعة موزعة بين صامطة وصبيا وضمد وبيش والدرب، كما اعتمدت أربعة مخططات بمنطقة الرياض بإجمالي 5930 قطعة أرض تتوزع بين الخرج والمجمعة والدوادمي والقويعية، وكذلك مخطط بالمدينة المنورة يضم 3404 أراض سكنية، ومخطط بحائل يحوي 2308 قطع، وآخر بمنطقة تبوك يحوي 426 أرضا سكنية، ومخططان في منطقة الجوف بـ 675 قطعة، وكذلك مخططان بمنطقة القصيم هما عين فهيد في الأسياح بـ 128 قطعة والنبهانية بـ 403 قطع، ومخطط في حفر الباطن يضم 5521 قطعة أرض، وثلاثة مخططات في منطقة عسير بإجمالي 779 قطعة أرض. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات "برنامج الإسكان". يذكر أن وزارة الإسكان قد خصصت نحو 583 ألف خيار سكني وتمويلي خلال العامين الماضيين من خلال برنامج سكني، كان نصيب الأراضي المجانية منها 157296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، علما أنها سلمت آلافا من القطع السكنية المجانية للمستفيدين خلال الفترة الماضية.

كما أعلنت الوزارة وصندوق التنمية العقارية عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني 2019"، التي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.