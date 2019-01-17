طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع على غير المتوقع

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل قوية بما قد يواصل دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت بمقدار ثلاثة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 12 يناير . ولم يتم تعديل بيانات الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 220 ألفا في الأسبوع الماضي.

وانخفض المتوسط المتحرك لطلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 220 ألفا و750 الأسبوع الماضي.