مصر تعيد فتح 5 موانئ بعد تحسن الأحوال الجوية

قالت السلطات إن مصر أعادت فتح خمسة موانئ اليوم الخميس كانت قد أغلقتها بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك مع تحسن الطقس واستقرار الرياح.

وشهد عدد من المدن الساحلية المصرية والعاصمة القاهرة عاصفة رملية قوية أمس الأربعاء، مما تسبب في إغلاق عدة موانئ.

وقال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية إن ميناءي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية، والمغلقين منذ يوم الأحد، أعيد فتحهما في الساعة 1330 بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن قرار فتح الميناءين أمام حركة السفن جاء بعد "وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن".

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناءي السويس والزيتيات في محافظة السويس، واللذين أغلقا أمس الأربعاء، أعيد فتحهما في الساعة 0700 بالتوقيت المحلي، كما أعيد فتح ميناء شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الساعة 0800 بالتوقيت المحلي.

وشدد أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.