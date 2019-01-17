"جازادكو" تبيع مبنى تجاري مكتبي في الرياض لأطراف ذات علاقة بأكثر من 33 مليون ريال

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) أنه تم اليوم بيع المبنى التجاري المكتبي والمملوك لها لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية حيث تم بيع مبنى تجاري مكتبي بمدينة الرياض في الشريط التجاري من حي المعذر مقام على ارض مساحتها الاجمالية 1632متر مربع ومكون من قبو وميزانين ودور ارضي و 5 أدوار وملاحق علوية بمسطحات بناء اجمالية تبلغ 7426.75 متر مربع وبقيمة 33.5 مليون ريال. وتبلغ القيمة الدفترية للأصل 33.227.700 ريال حيث بلغت صافي محصلات أرباحه للثلاث سنوات الأخيرة 7.503.940 ريال

وتأتي اسباب الصفقة للحصول على السيولة اللازمة لتمويل مشاريع ذات عوائد مالية أفضل بناءً على الاستراتيجية الجديدة للشركة وسوف ينعكس الاثر المالي لهذه الصفقة على القوائم المالية للربع الاول من العام المالي 2019. وسوف يستخدم اجمالي المبلغ المتحصل عليه حسب إستراتيجية الشركة الحالية في الصرف على مشاريع غير نمطية أكثر جدوى إقتصادية ضمن أغراض الشركة الجديدة كمشاريع الطاقة وخدمات النقل والسياحة والسفر والتعدين والتي تحقق عوائد مالية أفضل للشركة وتدعم مركزها المالي. مع العلم أن هناك أطراف ذات علاقة في هذا التعامل كالتالي :

أحمد الصانع رئيس مجلس الإدارة في شركة جازان للطاقة والتنمية ورئيس مجلس الادارة في شركة باتك.

المهندس عمر المحمدي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة جازان للطاقة والتنمية ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة باتك.

فهد القثامي عضو مجلس الإدارة في شركة جازان للطاقة والتنمية وعضو مجلس الإدارة في شركة باتك.

محمد العييدي عضو مجلس الإدارة في شركة جازان للطاقة والتنمية وعضو لجنة المراجعة في شركة باتك

وأكدت الشركة أنها لم تمنح أي مزايا تفضيلية وسيتم عرض تفاصيل الصفقة على الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للمصادقة عليه وإجازته.