أعلن مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" اليوم، عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـشركة بروج للتأمين التعاوني، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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- "إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "بروج للتأمين"
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