أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "بروج للتأمين"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" اليوم، عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـشركة بروج للتأمين التعاوني، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية