"موديز": حركة اندماجات المصارف الخليجية مفيدة للقطاع .. وتعزز الربحية

كشف تقرير حديث لوكالة "موديز"، أن أنشطة الاندماج والاستحواذ الأخيرة بين المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي مفيدة للقطاع المصرفي، حيث إنها ستقلل من عبء العدد المفرط للمصارف العاملة وتعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف وزيادة قوة التسعير.

وأضاف التقرير أن "القطاع المصرفي المكتظ في دول مجلس التعاون الخليجي، شهد عددا من الإعلانات المتعلقة بعمليات اندماج أو استحواذ في العام الماضي".

وقال أشرف مدني، نائب الرئيس وكبير المحللين في "موديز" في بيان صحافي، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، "إن تباطؤ النمو وانخفاض الطلب على التسهيلات الائتمانية في المنطقة يعد أحد أكبر العوامل الدافعة إلى عمليات الدمج، حيث زاد ذلك من حدة المنافسة على المودعين والمقترضين، وأدى إلى تراجع الربحية في المصارف الخليجية".

ويمتلك القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي عديدا من المصارف التي تخدم مجموعات صغيرة من السكان، ما يؤدي إلى منافسة شديدة وسياسات تسعير تنافسية.

وأشار التقرير إلى أنه في سلطنة عمان تم الإعلان عن عمليتي اندماج محتملتين، حيث يوجد هناك 20 مصرفا مرخصا تخدم السكان الذين يبلغ عددهم نحو 4.6 مليون نسمة، ومقارنة بالمملكة، يوجد هناك 27 مصرفا تخدم السكان الذين يبلغ عددهم نحو 33 مليون نسمة تقريبا.

وتوقع تقرير "موديز" أن عمليات الدمج ستساعد على وقف ارتفاع تكاليف التمويل وتحسين الربحية على المدى الطويل، موضحا أنه على الرغم من التحديات التي تواجه عمليات الدمج في المراحل المبكرة، ستتمكن المصارف المدمجة من توسيع حصتها السوقية، والحصول على قوة تسعير أفضل، إضافة إلى توفير التكاليف.