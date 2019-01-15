"أوبك+" تؤكد عزمها الاجتماع في 17-18 أبريل في فيينا

قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيجتمعون في 17-18 أبريل نيسان في فيينا لمراجعة اتفاقهم لخفض إنتاج النفط، ليؤكد بذلك موعدا مقترحا.

وفي آخر اجتماع لهم في فيينا، قالت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا إنهم سيجتمعون مجددا في أبريل ، دون أن يذكروا موعدا محددا، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ سريانه في الأول من يناير .

بالإضافة إلي هذا، قال مصدر منفصل بأوبك إن من المرجح أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 17-18 مارس آذار في باكو بأذربيجان.

وترأس السعودية وروسيا اللجنة المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإمدادات.

وقال المصدر الثاني إن من المرجح أن يجتمع مسؤولون في السابع والثامن من فبراير شباط وفي 18 و19 من الشهر ذاته لبذل مزيد من الجهد بشأن إطار عمل اتفاق تعاون طويل الأمد بين أوبك والمنتجين المستقلين.