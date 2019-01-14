الصين تسجل في 2018 أعلى فائض تجاري مع أمريكا منذ 2006

ارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 323.32 مليار دولار العام الماضي فيما يمثل أعلى فائض مسجل منذ 2006 وذلك حسبما أظهرت اليوم الاثنين تقديرات رويترز بناء على بيانات الجمارك.

وسجلت الصين فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بلغ نحو 275.81 دولار في 2017.

وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.3 في المئة العام الماضي في حين لم تزد الواردات من الولايات المتحدة إلا بنسبة 0.7 في المئة.

ويمثل الفائض التجاري الضخم للصين مع الولايات المتحدة نقطة خلاف مع واشنطن منذ فترة طويلة كما أنه محور نزاع مرير بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتبادلت الدولتان فرض تعريفات جمركية على سلع تساوي مئات المليارات من الدولارات.