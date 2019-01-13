وزير الطاقة : نحن على الطريق الصحيح والسوق النفطية ستعود للتوازن بسرعة

قال وزير الطاقة أن السعودية ستبقى على سياستها بوجود طاقة نقطية احتياطية كافية لتحقيق الاستقرار في السوق. وأوضح المهندس خالد الفالح خلال مؤتمر عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن إنتاج أوبك في ديسمبر أقل من مثيله في نوفمبر 600 ألف برميل يوميا. وأنه لا حاجة إلى اجتماع استثنائي لمنظمة أوبك قبل ابريل.

وقال الفالح "نحن على الطريق الصحيح والسوق النفطية ستعود للتوازن بسرعة والطلب على النفط مازال قويا". مضيفا "النفط الصخري الأمريكي لن يؤدي لكساد السوق بشكل دائم .. كما أنه لا يستطيع تلبية الطلب على النفط وحده. وأكد وزير الطاقة على أنهم بحاجة للقيام بالحد من نطاق التقلب في أسعار النفط. وأنه لن يمر وقت طويل قبل أن يجري تصحيح المقياس الرئيسي لمخزونات النفط.

