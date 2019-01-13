"الراجحي" يبحث إمكانية اندماج شركة مملوكة له مع "إم.إي.دي.إف" الماليزية

أعلن مصرف الراجحي عن دخوله في مفاوضات لبحث إمكانية الاندماج بين إحدى الشركات المملوكة له بالكامل "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المحدودة" (ماليزيا) و Malaysian Industrial Development Finance BHD (MIDF) وذلك بعد الحصول على الموافقات المبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي). وفي حال التوصل إلى اتفاق فسيكون خاضعا لعدد من الشروط ومن ذلك الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية. ولا يتوقع أن يكون لهذا الاندماج أثر جوهري على القوائم المالية للمصرف كما لا يوجد تعامل لأطراف ذات علاقة في هذا الاندماج المقترح.