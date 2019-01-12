"سبيس إكس" تستغني عن 10% من موظفيها

أعلنت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا الرحلات الفضائية التي يملكها إيلون ماسك أنها ستسرح نحو 10 في المائة من موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6000 شخص بحسب "رويترز".

وقالت الشركة إنها ستستغني عن بعض قوتها العاملة مشيرة إلى مواجهتها تحديات صعبة للغاية في المستقبل.

وقال متحدث باسم شركة سبيس إكس "يجب على سبيس إكس أن تصبح شركة أقل حجما لمواصلة تقديم الخدمات لعملائنا والنجاح في تطوير مركبات فضائية بين الكواكب وإنترنت عالمي تكون قاعدته في الفضاء".

وكانت "رويترز "قد ذكرت في تشرين الثاني (نوفمبر) أن ماسك أقال في حزيران (يونيو) ما لا يقل عن سبعة أشخاص في فريق الإدارة العليا الذي يقود مشروع إطلاق "سبيس إكس" قمرا صناعيا. وتم الربط بين إقالة هؤلاء الأشخاص وخلافات بشأن وتيرة تطوير واختبار أقمار "ستارلينك" التابعة للشركة.

ويتنافس برنامج "ستارلينك" مع برنامج "وان ويب" لشركة تيليسات الكندية على أسبقية تسويق خدمة جديدة للإنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية.