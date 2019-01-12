أدنوك تمنح عقد استكشاف منطقتين بحريتين لشركتين إيطالية وتايلندية

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم إنها منحت كونسورتيوم يضم شركتي إيني الإيطالية و(بي.تي.تي.إي.بي) التايلاندية عقد "استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز لمنطقتين بحريتين في أبوظبي". وأضافت في بيان أن إيني ستكون المشغل للمنطقتين وستستحوذ هي و(بي.تي.تي.إي.بي) على نسبة مئة في المئة في مرحلة الاستكشاف. وتابعت أن الشركتين ستستثمران 230 مليون دولار على الأقل في مرحلة الاستكشاف وسيكون لأدنوك خيار الحصول على 60 بالمئة في مرحلة الإنتاج إذا تم التوصل لكشف تجاري.
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