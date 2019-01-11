غدا.. السلطات الفرنسية تتوقع تعبئة أكبر للسترات الصفراء

توقعت السلطات الفرنسية مستوى تعبئة أكبر لمحتجي حركة "السترات الصفر" السبت في مختلف انحاء البلاد في الاسبوع التاسع للاحتجاجات.

وقال إريك مورفان المدير العام للشرطة الوطنية لاذاعة فرنسا الدولية أنه في مجمل فرنسا "نتوقع احتمال العودة الى مستوى تعبئة شبيه بما كان قبل عيد الميلاد".

وقال قائد شرطة باريس ميشال ديلباش لقناة سي نيوز الاخبارية أنه في العاصمة "نعتقد ان التعبئة ستكون أكبر مما كانت عليه السبت الماضي، ومن ناحية أخرى أن يتخذ سلوك المجموعات المشاركة طابعا اكثر تشددا مع مزيد من محاولات ارتكاب اعمال عنف".

وفي 5 كانون الثاني/يناير ارتفع مستوى المشاركة في الاحتجاج الاجتماعي بعد تراجع اثناء فترة الاعياد. وأحصت السلطات 50 ألف متظاهر بينهم 3500 في باريس.

كما شهدت احتجاجات السبت الماضي بباريس أعمال عنف وخصوصا اقتحام محتجين بآلية مكتب المتحدث باسم الحكومة والتعرض لشرطيين بالضرب.

وعلق ديلباش "نلاحظ كل أسبوع انحرافا باتجاه سلوكيات تزداد عنفا" تقوم بها "مجموعات صغيرة" وتستهدف كما قال "أولا مقار الحكم".

وأكد أنه سيكون هناك انتشار أمني استثنائي السبت ليعود الى مستواه في منتصف كانون الأول/ديسمبر الفائت. وأضح أنه من 80 ألف شرطي ودركي تم تجنيدهم في كامل فرنسا فان خمسة آلاف سينتشرون في باريس مع "14 عربة مصفحة تابعة للدرك". وكانت السلطات أحصت 66 ألف متظاهر في فرنسا في 15 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

ومع عدم وضوح مسار المحتجين الذين لا يعلنون غالبا أماكن احتجاجهم، قال ديلباش ان هدف قوات الأمن يبقى "المواكبة ورد الفعل والتوقيف السريع حال حدوث تجاوزات".

ولاجل ذلك ستتولى فرق "التدخل السريع" المكونة أساسا من عناصر قوات مكافحة الجريمة، امر العاصمة باريس.