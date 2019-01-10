طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع أكثر من المتوقع

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بما يشير إلى سوق عمل قوية وهو ما قد يخفف بواعث القلق بشأن حالة الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت 17 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الخامس من يناير،وتقرر تعديل بيانات الأسبوع السابق بالزيادة لتظهر ألفي طلب إضافي عن التقدير الأولي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألفا في أحدث أسبوع.

وزاد المتوسط المتحرك لطلبات أربعة أسابيع، الذي يُعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2500 طلب إلى 221 ألفا و750 الأسبوع الماضي.