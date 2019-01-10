"زين السعودية" تختتم مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة وسط حضور قوي وتفاعل لا محدود

اختتمت "زين السعودية" مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، وهي المشاركة التي عززت الشركة خلاها من مستوى حضورها النوعي.

ويأتي حرص "زين السعودية" على المشاركة الفاعلة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، امتدادًا لما توليه الشركة من حرص دائم لدعم هذا المهرجان، خصوصًا وأنه يجسد تراث المملكة، ويعكس تنوع هذا التراث، كما أنه يسهم في توعية الأجيال الشابة بهذا التراث، هذا بالإضافة إلى أن المهرجان يسهم في تعزيز التواصل الثقافي العالمي.

وعمدت "زين السعودية" على تقديم خدمات متميزة لزوار المهرجان، حيث استعرضت الشركة لزوار المهرجان أحدث التقنيات في عالم الاتصالات، مثل تقنية الجيل الخامس والتي تتميز بسرعات عالية، وسرعة استجابة منقطعة النظير، عن طريق تجربة الروبوتات المحاكية لحركة الجمهور ، كما استعرضت الشركة العديد من العروض التسويقية المتميزة.

وحرصت "زين السعودية" على تعزيز تغطية شبكاتها في المهرجان، وذلك بهدف أن تقديم خدمة مميزة لعملائها من زوار المهرجان، لتمكنهم من نقل كل ما يشاهدونه على أرض المهرجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع ذويهم عبر كافة وسائل الاتصال.

وفي مؤشر يؤكد قوّة حضور "زين السعودية" في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، احتل وسم مشاركة الشركة في مهرجان الجنادرية #زين_بالجنادرية على مركز متقدم (تريند) في تويتر خلال الأسبوع الأخير من المهرجان، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام وتفاعل الزوار بما قدمته الشركة خلال المهرجان للزوار بشكل عام، ولعملاء الشركة بشكل خاص.



وتعليقًا على هذه المشاركة الفاعلة، أكد ريان بن عبدالله التركي المدير التنفيذي العام للتواصل لـ"زين السعودية"، أن الشركة اعتادت في كل عام على المشاركة بفاعلية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وقال "هذا العام حرصنا على أن يكون حضورنا أكبر وأكثر تميزاً، استعرضنا خلال هذه المشاركة تقنيات الجيل الخامس وتطبيقاتها، كما حرصنا على أن يكون حضورنا على مستوى جودة خدمات الاتصالات عند مستوى عال يرضي رغبات وطموحات عملائنا الكرام، وزوار المهرجان".

وقدّم التركي شكره وتقديره لوزارة الحرس الوطني، وللقائمين على مهرجان (الجنادرية 33)، مضيفًا "أن بلادنا -ولله الحمد- تزخر بتنوع التراث والثقافة في شتى مناطق المملكة، ويأتي المهرجان كعرس مميز يجمع مزيج التنوع الثقافي السعودي في مكان واحد، مشيرًا إلى أن الشركة لن تألوا جهدًا في سبيل المشاركة بفاعلية في المحافل الوطنية المتميزة.

الجدير بالذكر أن "زين السعودية" خصصت باصات لنقل موظفيها وإدارتها التنفيذية في رحلة ترفيهيه تستهدف زيارة مهرجان (الجنادرية 33)، جاء ذلك وسط أجواء رائعة، واهتمام واسع.

